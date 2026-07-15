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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة علاج المثانة العصبية عند كبار السن

المثانة العصبية
المثانة العصبية
نهى هجرس

 يشير مصطلح المثانة العصبية إلى ما يحدث عندما تعيق إصابة أو مرض ما الإشارات الكهربائية بين الجهاز العصبي ووظيفة المثانة، لا يمكن الشفاء منها، ولكن يمكن السيطرة على أعراضها، تشمل خيارات العلاج تغييرات في نمط الحياة، والقسطرة، والأدوية

 ما هي أعراض المثانة العصبية؟

أكثر أعراض المثانة العصبية شيوعاً هو عدم القدرة على التحكم في التبول، وتختلف الأعراض الأخرى باختلاف نوع المثانة العصبية.

قد تشمل أعراض فرط نشاط المثانة ما يلي:

صعوبة بدء التبول، أو بطء تدفق البول أو التقطير ( التردد البولي )

فقدان السيطرة على المثانة ( سلس البول )

التبول ثماني مرات أو أكثر يومياً ( كثرة التبول )

رغبة مفاجئة في التبول فوراً 

قد تشمل أعراض قصور المثانة ما يلي:

عدم إفراغ المثانة بالكامل أو عدم إفراغها على الإطلاق عند التبول ( احتباس البول )

بسبب امتلاء المثانة بشكل مفرط، يحدث تسرب للبول ( سلس البول الفيضي ).

هل يمكن علاج المثانة العصبية؟

لا، لا يمكن علاج المثانة العصبية بشكل نهائي، لكن العلاجات يمكن أن تساعدك في السيطرة على الأعراض

عملية تكبير المثانة (توسيع المثانة) ، هذا نوع من الجراحة يزيد من حجم المثانة بحيث يمكنها استيعاب كمية أكبر من البول.

توكسين البوتولينوم (البوتوكس)  يقوم مقدم الرعاية الصحية بحقن البوتوكس في المثانة أو العضلة العاصرة البولية للمساعدة على استرخاء العضلات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة كمية البول التي يمكنك تخزينها وتقليل أعراض الإلحاح البولي، وكثرة التبول، وسلس البول.

القسطرة المستمرة ، يتم ارتداء أنبوب رفيع ومرن (قسطرة بولية) بشكل دائم لتصريف البول، قد تدخل القسطرة عبر مجرى البول إلى المثانة أو عبر جدار البطن السفلي

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