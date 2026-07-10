سرطان البروستاتا ..تعرف على الأنواع و الأعراض

سرطان البروستاتا هو السرطان الذي ينشأ في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم لدى الرجال. وتفرز هذه الغدة الصغيرة سائلاً يختلط بالسائل المنوي، مما يحافظ على صحة الحيوانات المنوية اللازمة للإخصاب والحمل.

يُعد سرطان البروستاتا مرضاً خطيراً وشائعاً؛ إذ يُصاب به 13 رجلاً من بين كل 100 رجل في مرحلة ما من حياتهم. ولحسن الحظ، يتم تشخيص معظم الحالات قبل انتشار السرطان خارج غدة البروستاتا، وغالباً ما يؤدي العلاج في هذه المرحلة إلى القضاء على السرطان تماماً. ومع ذلك، يتوفى ما يقرب من 35,770 شخصاً في الولايات المتحدة سنوياً بسبب سرطان البروستاتا.

أنواع سرطان البروستاتا



إذا تم تشخيص إصابتك بسرطان البروستاتا، فمن المرجح أن يكون من نوع "السرطان الغدي" (Adenocarcinoma). تنشأ السرطانات الغدية في خلايا الغدد التي تفرز السوائل، مثل غدة البروستاتا. وفي حالات نادرة، قد ينشأ سرطان البروستاتا من أنواع أخرى من الخلايا.

وتشمل الأنواع الأقل شيوعاً لسرطان البروستاتا ما يلي:

سرطان الخلايا الصغيرة (Small cell carcinomas)

سرطان الخلايا الانتقالية (Transitional cell carcinomas)

أورام الغدد الصم العصبية (Neuroendocrine tumors)

الساركوما (Sarcomas)

أعراض سرطان البروستاتا



نادراً ما يسبب سرطان البروستاتا أعراضاً في مراحله المبكرة. ولكن مع تقدم المرض، قد تبدأ في ملاحظة بعض التغيرات. لذا، ينبغي عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت لديك أي من الأعراض التالية لسرطان البروستاتا:

الحاجة المتكررة -وأحياناً الملحّة- للتبول، خاصةً أثناء الليل

ضعف تدفق البول أو تقطعه (بدء التدفق وتوقفه)

الشعور بألم أو حرقة عند التبول (عسر التبول)

فقدان السيطرة على المثانة (سلس البول)

فقدان السيطرة على الأمعاء (سلس البراز)

ألم عند القذف وضعف الانتصاب

وجود دم في السائل المنوي أو البول

ألم في أسفل الظهر أو الورك أو الصدر

العلاجات الرئيسية لسرطان البروستاتا



لا يتطلب سرطان البروستاتا العلاج دائمًا.

إذا لم يكن السرطان قد انتشر، فقد يقترح فريق الرعاية المتابع لحالتك مراقبة السرطان لمعرفة ما إذا كان ينمو أم لا.

وعندما تتضح لهم طبيعة تطور السرطان، يمكنهم تحديد العلاج الأنسب لك.

تشمل علاجات سرطان البروستاتا الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني. أما إذا كان السرطان قد انتشر، فقد تحتاج إلى العلاج الكيميائي.

سيتولى فريق رعاية متخصص متابعة حالتك أثناء فترة العلاج؛ لذا لا تتردد في التحدث إليهم إذا كانت لديك أي مخاوف، ولا داعي لانتظار موعد الفحص التالي.

ستخضع لفحوصات دورية أثناء العلاج وبعده، كما قد تُجرى لك تحاليل وفحوصات تصويرية.



المصدر: clevelandclinic