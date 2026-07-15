اجتماع عربي يبحث تحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030

عقد فريق العمل العربي المعني بتحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 اجتماعا اليوم / الأربعاء / بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض دكتور حيدر الجبوري ؛ وبمشاركة ممثلي الدول أعضاء الفريق وهي: الكويت والأردن واليمن والسعودية.

وقال مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور حيدر الجبوري، في كلمته الافتتاحية، إن اجتماع فريق العمل المعني بتحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 يأتي في إطار تنفيذ قرارات المجلس، وبهدف لمراجعة البرنامج التنفيذي وتطويره بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدها قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع يستهدف دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من الدول الأعضاء والجهات المعنية، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية المحدثة للبرنامج التنفيذي، تمهيدًا لعرضها على اللجنة الدائمة للإعلام العربي في اجتماعها المقبل سبتمبر 2026 ؛ قبل رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لاعتمادها.

وأوضح أن عملية التحديث تستند إلى القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، والتي أكدت أهمية استمرار تطوير الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، بما يعزز دور الإعلام العربي في دعم أهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بقضايا التنمية داخل المجتمعات العربية.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي يراعي المستجدات التي طرأت على البيئة الإعلامية، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية حرصت على تعميم مشروع التحديث على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها، كما جرى بحث ما ورد من مذكرات وآراء خلال الاجتماعات السابقة، وصولًا إلى صياغة برنامج تنفيذي أكثر شمولًا ومرونة.

وأكد أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لاستكمال المناقشات الفنية، تمهيدًا لاعتماد الوثيقة بصيغتها النهائية، بما يعكس توافقًا عربيًا حول أولويات العمل الإعلامي المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الجبوري، على أن تحديث البرنامج التنفيذي يأتي انطلاقًا من الإيمان بالدور المحوري للإعلام في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تطوير الآليات التنفيذية للخريطة الإعلامية العربية، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز قدرة الإعلام العربي على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وسيرفع الفريق تقريرا بنتائج أعماله والصيغة النهائية المحدثة للبرنامج التنفيذي، لعرضها على الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للإعلام العربي في شهر سبتمبر القادم ؛ قبل رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب لاعتمادها.