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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء إجراءات توصيل الكهرباء لـ 50 منزلا بعزبة يوسف في أسيوط

بدء إجراءات توصيل الكهرباء لأكثر من 50 منزلًا بعزبة يوسف شرق بقرية العتمانية بمركز البداري في أسيوط
بدء إجراءات توصيل الكهرباء لأكثر من 50 منزلًا بعزبة يوسف شرق بقرية العتمانية بمركز البداري في أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهاته الصادرة خلال جولته الميدانية الأخيرة بمركز البداري، بشأن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، وبالتنسيق مع قطاع الكهرباء برئاسة المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب، بدأت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي لأكثر من 50 منزلًا بعزبة يوسف شرق التابعة لقرية العتمانية، وذلك عقب المعاينة الميدانية التي تم إجراؤها للوقوف على أسباب عدم وصول الخدمة للمنازل، بحضور المهندس أسامة عبد العال رئيس هندسة كهرباء البداري، ومحمد عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية بالعتمانية، وسيد حلمي مدير إدارة المتابعة بالمركز.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المعاينة أسفرت عن تحديد الحلول الفنية المناسبة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لبدء إجراءات التنفيذ واستكمال الأعمال المطلوبة، تمهيدًا لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل المستحقة في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستجابة الفورية لمطالب الأهالي ويخفف من معاناتهم.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الخدمية وملفات المرافق، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن توفير خدمات البنية الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، يمثل أولوية قصوى لدى المحافظة، ولن تدخر الأجهزة التنفيذية جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بجميع القرى والنجوع.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى التواصل مع المحافظة للإبلاغ عن أي شكاوى أو مطالب من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون.

أسيوط مركز البداري مطالب المواطنين إزالة مركز ومدينة البداري قطاع الكهرباء توصيل التيار الكهربائي

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