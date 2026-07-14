قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنبيه عاجل من الكهرباء.. قبل ما تشتري تكييفات جديدة وتتفاجئ برفع العداد
أول تعليق من فتاة الزواج القسري بالغربية بعد التحقيق مع والدها
الدكتور سويلم يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع المياه
إسبانيا تباغت فرنسا بهدف مبكر في كأس العالم
وسط هتافات يا للعار.. الكنيست يشتعل ضد نتنياهو.. والمعارضة تطالب بخروجه من القاعة |صور
أنغام وشيكابالا في عرض مسرحية خيال مريض.. صور
إمام عاشور: احنا اتظلمنا في ماتش الأرجنتين.. وكنا بنضرب في الملعب
جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن
مسئول إسرائيلي: تركيا تعيد بناء قدرات الجيش السوري.. وتل أبيب تستعد لسيناريوهات جديدة
زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة
الكهرباء تحذر: لاتنقلوا العداد من مكانه دون إذن كتابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجمع إعلام أسيوط يطلق النادي الصيفي للطفل لتنمية المواهب وتعزيز الوعي لدى النشء

مجمع إعلام أسيوط يطلق النادي الصيفي للطفل لتنمية المواهب وتعزيز الوعي لدى النشء
مجمع إعلام أسيوط يطلق النادي الصيفي للطفل لتنمية المواهب وتعزيز الوعي لدى النشء
إيهاب عمر

أطلق مجمع إعلام أسيوط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، فعاليات النادي الصيفي للطفل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز وعيهم الوطني والمجتمعي، وذلك في إطار دور الهيئة في بناء الإنسان وإعداد جيل قادر على التفكير والإبداع والمشاركة الإيجابية.
ويأتي إطلاق النادي تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء الدين يوسف، واللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وتحت إشراف حمدي سعيد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، بالتعاون مع مركز تنمية القدرات لتوجيه الصحافة المدرسية.


ويقدم النادي برنامجًا متنوعًا يشمل أنشطة إعلامية وثقافية وفنية وتفاعلية تستهدف تنمية مهارات التواصل والحوار، وصقل المواهب، وتشجيع الإبداع والابتكار، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والعمل الجماعي واحترام الآخر.


وشهدت أولى الفعاليات لقاءً تعريفيًا رحبت خلاله إدارة المجمع بالأطفال المشاركين، واستعرضت أهداف النادي ورسالته، ودور المجمع الإعلامي في نشر الوعي المجتمعي وتنفيذ المبادرات الإعلامية والتثقيفية، كما تم عرض أبرز الأنشطة المقرر تنفيذها خلال البرنامج الصيفي.


وتضمنت الفعاليات تقسيم الأطفال إلى مجموعات عمل تفاعلية، لإتاحة الفرصة لهم للتعارف والتعبير عن اهتماماتهم وأفكارهم، وطرح مقترحاتهم بشأن الأنشطة التي يرغبون في المشاركة بها، بما يسهم في تصميم برامج تتناسب مع احتياجاتهم وميولهم.


وأكدت عبير جمعة حسين، مدير إدارة إعلام أسيوط، أن النادي الصيفي يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف الاستثمار في الأطفال باعتبارهم نواة المستقبل، موضحة أن الأنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد جيل يمتلك الوعي والثقة بالنفس والقدرة على التعبير السليم، ويكون أكثر إدراكًا لمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه.


وأضافت أن مجمع إعلام أسيوط يحرص على تقديم برامج حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة، وتسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، وتنمية مهارات التفكير والاتصال والعمل الجماعي، دعمًا لجهود الهيئة العامة للاستعلامات في بناء الإنسان المصري.


وأدارت فعاليات اللقاء فاطمة أحمد حسين، أخصائي إعلام أول بمجمع إعلام أسيوط، حيث أشرفت على تنظيم الأنشطة التفاعلية ومجموعات العمل، بما وفر بيئة محفزة للأطفال على المشاركة والإبداع منذ انطلاق البرنامج.

أسيوط مجمع إعلام أسيوط النادي الصيفي للطفل الإجازة الصيفية تنمية معارف الأطفال الهيئة العامة للاستعلامات إدارة إعلام أسيوط الصحافة المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار.. وعليا بهات وصيفة العروس في ليلة بوليوودية ساحرة

زفاف أكانشا رانجان وشاران شارما يخطف الأنظار

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض المايسترو لطارق العلي في الكويت

ياسمين صبري

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

بإطلالة صيفية ناعمة.. فرح شعبان تتألق بفستان أصفر أنيق

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

دراسة صادمة: هناك إرتباط بين ضغوط الطفولة والإصابة بالقولون العصبي

دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي
دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي
دراسة تربط ضغوط الطفولة بالقولون العصبي

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد