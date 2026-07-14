مجمع إعلام أسيوط يطلق النادي الصيفي للطفل لتنمية المواهب وتعزيز الوعي لدى النشء

أطلق مجمع إعلام أسيوط، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، فعاليات النادي الصيفي للطفل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز وعيهم الوطني والمجتمعي، وذلك في إطار دور الهيئة في بناء الإنسان وإعداد جيل قادر على التفكير والإبداع والمشاركة الإيجابية.

ويأتي إطلاق النادي تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء الدين يوسف، واللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وتحت إشراف حمدي سعيد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، بالتعاون مع مركز تنمية القدرات لتوجيه الصحافة المدرسية.



ويقدم النادي برنامجًا متنوعًا يشمل أنشطة إعلامية وثقافية وفنية وتفاعلية تستهدف تنمية مهارات التواصل والحوار، وصقل المواهب، وتشجيع الإبداع والابتكار، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والعمل الجماعي واحترام الآخر.



وشهدت أولى الفعاليات لقاءً تعريفيًا رحبت خلاله إدارة المجمع بالأطفال المشاركين، واستعرضت أهداف النادي ورسالته، ودور المجمع الإعلامي في نشر الوعي المجتمعي وتنفيذ المبادرات الإعلامية والتثقيفية، كما تم عرض أبرز الأنشطة المقرر تنفيذها خلال البرنامج الصيفي.



وتضمنت الفعاليات تقسيم الأطفال إلى مجموعات عمل تفاعلية، لإتاحة الفرصة لهم للتعارف والتعبير عن اهتماماتهم وأفكارهم، وطرح مقترحاتهم بشأن الأنشطة التي يرغبون في المشاركة بها، بما يسهم في تصميم برامج تتناسب مع احتياجاتهم وميولهم.



وأكدت عبير جمعة حسين، مدير إدارة إعلام أسيوط، أن النادي الصيفي يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف الاستثمار في الأطفال باعتبارهم نواة المستقبل، موضحة أن الأنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد جيل يمتلك الوعي والثقة بالنفس والقدرة على التعبير السليم، ويكون أكثر إدراكًا لمسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه.



وأضافت أن مجمع إعلام أسيوط يحرص على تقديم برامج حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة، وتسهم في اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، وتنمية مهارات التفكير والاتصال والعمل الجماعي، دعمًا لجهود الهيئة العامة للاستعلامات في بناء الإنسان المصري.



وأدارت فعاليات اللقاء فاطمة أحمد حسين، أخصائي إعلام أول بمجمع إعلام أسيوط، حيث أشرفت على تنظيم الأنشطة التفاعلية ومجموعات العمل، بما وفر بيئة محفزة للأطفال على المشاركة والإبداع منذ انطلاق البرنامج.