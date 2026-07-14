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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء خلال حملة تموينية بأبنوب

ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء خلال حملة تموينية بمركز أبنوب
ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء خلال حملة تموينية بمركز أبنوب
إيهاب عمر
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أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومنظومة السلع التموينية، والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة والاتجار بها بطرق غير مشروعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية على المخابز ومنظومة الخبز البلدي المدعم، ومتابعة تداول الدقيق البلدي المدعم لمنع تسريبه أو إعادة بيعه خارج المنظومة، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، حيث شنت حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز أبنوب أسفرت عن ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل طرحها بالسوق السوداء.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 20 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم زنة 50 كيلوجرامًا للجوال، بإجمالي طن واحد، بعد تجميعها بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة في مختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو تهريبها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، وحماية منظومة الدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بحقوق المواطنين أو الاستيلاء على الدعم المخصص لهم.

أسيوط الحملات التموينية السلع التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية المخابز منظومة الخبز البلدي ضبط 20 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم

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