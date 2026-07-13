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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لمراجعة تراخيص المحال بمنفلوط وغلق وتشميع 8 منشآت مخالفة بقرية بني عديات

غلق وتشميع 8 منشآت مخالفة بقرية بني عديات
غلق وتشميع 8 منشآت مخالفة بقرية بني عديات
إيهاب عمر
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أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المكثفة لمراجعة تراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تطبيق أحكام القانون وتحقيق الانضباط بالشارع، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشأة تمارس نشاطها دون التراخيص القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، نفذت حملة موسعة لمراجعة تراخيص المحال التجارية بقرية بني عديات وقرية العزية، بمشاركة ناجح عبد النعيم نائب رئيس المركز، وعلاء الغزالي رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عديات، وإدارة رخص المحال بالمركز، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 8 منشآت تجارية مخالفة، شملت محلًا للمشغولات الذهبية، وورشة لإصلاح السيارات، ومعرضًا للسيارات، بالإضافة إلى 5 مخابز سياحية، وذلك لمخالفتها اشتراطات الترخيص، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز وأحياء المحافظة، لمراجعة تراخيص المحال التجارية والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق الانضباط، ويحافظ على حقوق الدولة، ويوفر بيئة تجارية آمنة ومنظمة لخدمة المواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط تراخيص المحال التجارية قرية بني عديات تشميع 8 منشآت تجارية مخالفة مخابز سياحية

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