أسيوط.. إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة حتى 17 يوليو الجاري وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يعزز جهود الدولة في فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوقها.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدي متنوعة، شملت إزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1110 متر مربع، و6 حالات متغيرات مكانية بمساحة 510 متر مربع و16 سهم، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراطين، في إطار التصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار محمد علوان إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدًا عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد اللحظي للمتغيرات المكانية، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الموجة، مع المتابعة اليومية لسير أعمال الإزالات من خلال غرف العمليات والوحدات المحلية.

كما دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.