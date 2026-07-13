محافظ أسيوط: خط مياه شرب العقال القبلي ينهي معاناة المناطق المحرومة

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أعمال تنفيذ خط مياه شرب جديد بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل بالمشروع الذي يستهدف إنهاء معاناة منطقة محرومة من خدمة مياه الشرب، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا استمرار التدخلات العاجلة لتوصيل المرافق الأساسية إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر رئس مركز ومدينة البداري، والمحاسبة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية وناوب رئيس المركز.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن المحافظة تضع ملف مياه الشرب على رأس أولوياتها باعتباره من الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المقررة، تمهيدًا لتشغيل الخط خلال الأيام القليلة المقبلة عقب استكمال الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة ومستقرة للأهالي.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الأعمال تتضمن تنفيذ خط مياه شرب جديد من مواسير PVC قطر 4 بوصات بطول 600 متر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لخدمة أكثر من 20 منزلًا بالمنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة ومركز ومدينة البداري قاما بتوفير المواسير والإمكانات اللازمة لتنفيذ الخط، إلى جانب مساهمة مجتمعية جزئية من الأهالي، في خطوة تعكس حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز الشراكة المجتمعية لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات بالقرى.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة كانت تعاني من عدم وصول شبكات مياه الشرب، الأمر الذي اضطر الأهالي للاعتماد على المياه الجوفية لتلبية احتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الخط يمثل استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، ويأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في توصيل المرافق الأساسية وتحسين جودة الحياة بالمناطق الأولى بالرعاية.

ووجه محافظ أسيوط باستمرار المتابعة الميدانية لأعمال التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ التدخلات العاجلة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتضمن وصول الخدمات الأساسية إلى جميع القرى والمناطق المحرومة، بما يحقق حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل لأبناء المحافظة.