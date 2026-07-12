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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتعظيم الاستفادة من مركز التنمية الشبابية في صدفا

محافظ أسيوط يتفقد مركز التنمية الشبابية بصدفا
محافظ أسيوط يتفقد مركز التنمية الشبابية بصدفا
إيهاب عمر
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تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مركز التنمية الشبابية بمدينة صدفا، لمتابعة مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، والاطمئنان على كفاءة منشآته وإمكاناته، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالشباب، وتعزيز دور مراكز الشباب في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

رافق المحافظ خلال الجولة شريف وصفي فتحي رئيس مركز ومدينة صدفا، وأحمد سيد مدير إدارة الشباب والرياضة بصدفا، ومحمد سلطان رئيس مجلس إدارة المركز، وإيناس كمال مدير مركز التنمية الشبابية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ أسيوط منشآت المركز، التي تضم مبنيين إداريين، وقاعات للأنشطة والاجتماعات، إلى جانب خمسة ملاعب رياضية، كما استمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي ينفذها المركز، ودورها في استقطاب النشء والشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

ووجه اللواء محمد علوان بدراسة الفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من أصول وإمكانات المركز، ووضع رؤية متكاملة لتنمية موارده الذاتية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

كما شدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على كفاءة المنشآت الرياضية، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للملاعب والمرافق، مع التوسع في تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية.

وأكد اللواء محمد علوان أن مراكز التنمية الشبابية تمثل أحد الأذرع المهمة في تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من أصولها وتنمية مواردها سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة، ودعم قدرتها على أداء رسالتها الرياضية والثقافية والمجتمعية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

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