لـ 19 يوليو | تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة مدينة نصر لـ جلسة 19 يوليو .

هتك عرض طفلة

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من أسرة طفلة تتهم عاطلا بهتك عرضها بأحد الشوارع.

وكشفت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليها إلى أحد الشوارع الضيقة الخالية من المارة بدعوى إعطائها لعبة، ثم لامس أجزاء حساسة من جسدها، وعندما صرخت خاف وتركها وفر هاربا.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرّ، أسفرت جهوده عن التأكد من صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة “علي ع.”، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعةوتولت النيابة العامة التحقيق.