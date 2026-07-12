السيطرة على حريق داخل كسارة بلاستيك بقرية "نشيل" بالغربية | صور

تمكنت الحماية المدنية فى الغربية من السيطرة على نيران حريق داخل كسارة بلاستيك بقرية " نشيل" التابعة لمركز قطور، ومنع إمتداده وتجرى أعمال التبريد بمكان الحريق، الذى أسفر عن حالة إختناق.

إخماد نيران الحريق

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية ، إخطارا من مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "نشيل" بنشوب حريق ضخم داخل الكسارة، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الجكاية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.

تحرك أمني عاجل

و تم التعامل مع النيران بواسطة سيارات ورجال الإطفاء ومحاصرة النيران لمنع امتداها، والبدء فى أعمال التبريد، ونتج عن الحريق القضاء على محتويات الكسارة جراء النيران، وإصابة حالة واحدة باختناق وتم نقل المصاب بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قطور المركزى لتلقى الإسعافات بإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومتابعة الدكتور محمد وجدى مدير مرفق إسعاف الغربية ، تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية.

ندب خبراء الأدلة الجنائية

وحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة التى قررت ندب لجنة لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه ومعرفة قيمة الخسائر والتلفيات وتولت التحقيق.