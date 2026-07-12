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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح المجمع الطبي الشامل بأشمون لخدمة مرضى التأمين الصحي

محافظ المنوفية يفتتح عيادة شاملة بأشمون
محافظ المنوفية يفتتح عيادة شاملة بأشمون
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افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، المجمع الطبي الشامل بسنتريس كعيادات شاملة لمرضى التأمين الصحي "مبني الوحدة المحلية بسنتريس سابقاً" بمركز ومدينة أشمون ، وذلك عقب تخصيصه لصالح هيئة التأمين الصحي بالتنسيق التام مع وزارة الصحة ، استمرارً لجهود المحافظة لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي، والتوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين

 وتفقد أقسام المبنى المختلفة والتي تضمنت عيادات شاملة بمختلف التخصصات ومنها ( الاسنان ، العلاج الطبيعي ، الصيدلية ) وغيرها من التخصصات، واطمئن بنفسه على آليات تقديم الخدمات والإمكانات المتاحة، موجهاً بحصر كافة الاحتياجات من الأجهزة  والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان توفير الخدمات بالشكل الأفضل مع حسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم الخدمات الطبية والإدارية بأعلى مستويات الجودة، بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز كفاءة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة.

وخلال تفقده ، حرص محافظ المنوفية على الاستماع لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين ، موجهاً مدير مديرية الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالاستجابة الفورية لها وتقديم حلول واقعية تستهدف تحسين مستوى الخدمة ، كما كلف المحافظ بإعداد تقرير دوري مفصل عن نسب الحضور الخاصة بطاقم الاطباء المتعاقدين والعرض عليه لضمان انتظام الخدمة بالشكل الأمثل ، وفي لفته تؤكد دائماً على أن المسؤول والمواطن وجهاً لوجه بالجولات الميدانية المستمرة، أمر المحافظ بالتنسيق مع مستشفى الجامعة بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء تدخل جراحي عاجل لإحدى الحالات المرضية في إستجابة فورية لطلبها ، كما قدم الاهالي الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم وتواجده الميداني وتحسين مستوى الخدمات كما حرصوا على إتخاذ الصور التذكارية.

وأكد محافظ المنوفية على تبنيه خطط ورؤى طموحة بشأن الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي على أرض المحافظة من خلال إتخاذ االعديد من القرارات والاجراءات الجادة وعلى رأسها التوسع في توفير العديد من المقرات الإضافية الجديدة لتخفيف التكدسات وتلبية الخدمة بشكل أفضل ومستدام تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية بالإضافة إلى توحيد الجهود بين الجهات الصحية المختلفة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لتوفير خدمات طبية متكاملة تعزز من مستوى الخدمات.

المنوفية محافظ المنوفية اشمون افتتاح عيادات شاملة سنتريس

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