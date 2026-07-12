لا تهاون مع التقصير .. محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس الوحدة القروية بسنتريس لإهماله

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنتريس ، للوقوف على معدلات الأداء وانتظام سير العمل، وقرر استبعاد رئيس الوحدة القروية بسنتريس وإلحاقه للعمل بديوان عام مركز ومدينة أشمون، وذلك لضعف الإشراف وسوء الحالة العامة للمعدات، وعدم الإلمام الكامل بالموقف التنفيذي لمنظومة الحملة الميكانيكية، بما لا يتوافق مع متطلبات العمل ومستوى الأداء المستهدف.

وخلال تفقده ، رصد المحافظ سوء الحالة العامة للحملة ، وتواجد عدد من المركبات والمعدات المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة أو التكهين.

وشدد على أنه لن يتهاون مع أي تقصير أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي ، وأن المتابعة الميدانية المفاجئة ستظل نهجاً ثابتاً لضبط منظومة العمل، ومحاسبة المقصرين، وتحفيز المجتهدين، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط والكفاءة في مختلف القطاعات الخدمية.

و افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، المجمع الطبي الشامل بسنتريس كعيادات شاملة لمرضى التأمين الصحي "مبني الوحدة المحلية بسنتريس سابقاً" بمركز ومدينة أشمون ، وذلك عقب تخصيصه لصالح هيئة التأمين الصحي بالتنسيق التام مع وزارة الصحة ، استمرارً لجهود المحافظة لدعم البنية التحتية للقطاع الصحي ، والتوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطنين ، جاء ذلك بحضور ، الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة ، الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي فرع المنوفية، الأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تفقد أقسام المبنى المختلفة والتي تضمنت عيادات شاملة بمختلف التخصصات ومنها ( الاسنان ، العلاج الطبيعي ، الصيدلية ) وغيرها من التخصصات ، واطمئن بنفسه على آليات تقديم الخدمات والإمكانات المتاحة ، موجهاً بحصر كافة الاحتياجات من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان توفير الخدمات بالشكل الأفضل مع حسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم الخدمات الطبية والإدارية بأعلى مستويات الجودة، بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز كفاءة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة.

وخلال تفقده ، حرص محافظ المنوفية على الاستماع لعدد من شكاوى وطلبات المواطنين ، موجهاً مدير مديرية الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالاستجابة الفورية لها وتقديم حلول واقعية تستهدف تحسين مستوى الخدمة ، كما كلف المحافظ بإعداد تقرير دوري مفصل عن نسب الحضور الخاصة بطاقم الاطباء المتعاقدين والعرض عليه لضمان انتظام الخدمة بالشكل الأمثل ، وفي لفته تؤكد دائماً على أن المسؤول والمواطن وجهاً لوجه بالجولات الميدانية المستمرة ، أمر المحافظ بالتنسيق مع مستشفى الجامعة بعمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء تدخل جراحي عاجل لإحدى الحالات المرضية في إستجابة فورية لطلبها ، كما قدم الاهالي الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الدائم وتواجده الميداني وتحسين مستوى الخدمات كما حرصوا على إتخاذ الصور التذكارية .