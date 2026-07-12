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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 أطنان أدوية بيطرية ولحوم مجهولة المصدر في المنوفية | صور

حملات داخل المنوفية
حملات داخل المنوفية
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 واصلت الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانون اللازمة حيال المخالفين داخل محافظة المنوفية بمراكزها المختلفة.

حيث نفذت الوحدة المحلية بحي شرق شبين الكوم حملة تفتيشية،بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وإدارة تموين شبين الكوم أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بكفر المصيلحة، والتحفظ علي 3000 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بإجمالي وزن يقارب 10 أطنان، داخل مخزن غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات البيطرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالتنسيق مع الإدارة الطبية والجهات المعنية من ضبط مصنع  غير مرخص بقرية كفر السنابسة، حيث تم التحفظ على 150 كيلو جرامًا من اللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو الصحة العامة.

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