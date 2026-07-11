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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة.. محافظ المنوفية يحيل عاملين بالمركز الصحي بميت خاقان للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، المركز الصحي بميت خاقان بشبين الكوم ، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث قرر إحالة مسؤول مخزن العهدة بالمركز للتحقيق لسوء الحالة العامة وضعف الاشراف والتنظيم  و5 من العاملين بوحدة الغسيل الكلوي  لتغيبهم وتركهم العمل بدون أذن رسمي .

وتفقد  المحافظ ، عيادة الأسنان ووحدة الأشعة وغرفة حفظ الملفات وتسجيل البيانات ، غرفة التطعيمات ، الاستقبال والصيدلية.

واستفسر عن مدى توافر الأدوية والنواقص وعملية صرف الأدوية للمرضى لضمان استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

واستمع محافظ المنوفية لشرح عن آلية العمل ونوعية الخدمات الصحية التي يقدمها المركز للمرضى وحجم القوة البشرية.

وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات والوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم.

وتفقد محافظ المنوفية وحدة الغسيل الكلوي  بميت خاقان "التابعة لمستشفى حميات شبين الكوم " ، حيث تابع الحالة العامة للوحدة ومستوى حجم الأداء والانضباط وأوجه الرعاية الطبية المقدمة  للمرضى.

وتلقى المحافظ شكاوى عدد من الحالات المرضية أثناء تواجده بوحدة الغسيل الكلوي بشأن خدمات التأمين الصحي الخاصة بتسهيل إجراءات صرف العلاج  وتجديد خطابات وبطاقات التأمين بالإضافة إلى بعض نواقص الأدوية الخاصة بهم واختلاف صرفها عن أمكان الكشف الفعلي ، وبحث إمكانية عمل زيارات منزلية لتسهيل تلك الاجراءات.

وعلى الفور كلف المحافظ بعقد لقاء فورى بمدير عام فرع التأمين الصحي لبحث ومناقشة كافة مطالب المواطنين  التي تم رصدها خلال الجولة وإتخاذ إجراءات عاجلة حيالها  لتخفيف المعاناة والمشقة عن كاهل المرضي وتوفير رعاية صحية لائقة لهم ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم واحتياجاتهم للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم. 

كما تفقد محافظ المنوفية مخزن المستلزمات الطبية والعهدة المستديمة بالمركز الصحي ووحدة الغسيل الكلوي  ، وخلال متابعته أبدى المحافظ استياءه من سوء النظافة  والحالة العامة لمخزن العهدة بالمركز الصحي ، كما أمر بتوفير " مراوح كهربائية  " لتهوية أماكن إنتظار المرضى والمترددين على العيادات بالمركز الصحي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي لفتة إنسانية أمر بتوزيع مساعدات عينية  وبونات مواد غذائية على عمال النظافة بالمركز ووحدة الغسيل الطبي دعما لهم.

وتفقد محافظ المنوفية دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز للإطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة لهم ، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والإعاشية المقدمة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية يفاجأ إحالة

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