حول المتغيبين للتحقيق.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يفاجئ وحدات الرعاية الصحية بالباجور

قام الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم، السبت، شملت وحدتي "سمان" و"أبو سنيطة" التابعتين لإدارة الباجور الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدة "سمان"، حيث تفقد قسم الاستقبال واطمأن على توافر أدوية الطوارئ ومعدلات تردد المرضى.

وناقش وكيل الوزارة، طبيب الأسرة المتواجد بالوحدة حول معدلات التردد، وتفقد المعمل، وغرفة المشورة، والصيدلية ونسب التطعيمات.

وأثناء تفقده غرفة الملفات الطبية، لاحظ وجود ضعف شديد في حركة الملفات، بالإضافة لوجود ملفات راكدة، وتوجه بعدها فوراً إلى غرفة المبادرات الرئاسية لمراجعة معدلات الأداء، مشدداً على ضرورة تنشيط المبادرات الرئاسية.

واستمرت الجولة المفاجئة لتشمل وحدة "أبو سنيطة"، حيث رصد وكيل الوزارة تكرار نفس الأزمة المتعلقة بضعف حركة "الملف الطبي"، بالإضافة إلى وجود نقص في بعض المضادات الحيوية.

وعلى الفور، أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير عام الصيدلة بالمديرية لسرعة توفير النواقص وضخها بالوحدة.

وأنهى جولته بإحالة جميع العاملين المتغيبين بالوحدتين إلى التحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.

وأكد عمرو مصطفى أن جولات المتابعة المفاجئة مستمرة ولن تتوقف في جميع أنحاء المحافظة، قائلاً: “إن صحة المواطن المنوفي خط أحمر، ولن نسمح بأي تقاعس أو إهمال في تقديم الخدمة الطبية بجميع وحدات الرعاية الأساسية”.