قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة
طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
لقطات من استقبال الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين
مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم
صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة
الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح
الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة
مصر وتركيا تتحركان لخفض التوتر.. دعم مفاوضات واشنطن وطهران ورفض تهجير الفلسطينيين
دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026
بعد تألق المنتخب في المونديال.. الرئيس السيسي يوجه بدعم اكتشاف المواهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حول المتغيبين للتحقيق.. وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يفاجئ وحدات الرعاية الصحية بالباجور

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قام الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم، السبت، شملت وحدتي "سمان" و"أبو سنيطة" التابعتين لإدارة الباجور الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بزيارة وحدة "سمان"، حيث تفقد قسم الاستقبال واطمأن على توافر أدوية الطوارئ ومعدلات تردد المرضى. 

وناقش وكيل الوزارة، طبيب الأسرة المتواجد بالوحدة حول معدلات التردد، وتفقد المعمل، وغرفة المشورة، والصيدلية ونسب التطعيمات.

وأثناء تفقده غرفة الملفات الطبية، لاحظ وجود ضعف شديد في حركة الملفات، بالإضافة لوجود ملفات راكدة، وتوجه بعدها فوراً إلى غرفة المبادرات الرئاسية لمراجعة معدلات الأداء،  مشدداً على ضرورة تنشيط المبادرات الرئاسية.

واستمرت الجولة المفاجئة لتشمل وحدة "أبو سنيطة"، حيث رصد وكيل الوزارة تكرار نفس الأزمة المتعلقة بضعف حركة "الملف الطبي"، بالإضافة إلى وجود نقص في بعض المضادات الحيوية. 

وعلى الفور، أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير عام الصيدلة بالمديرية لسرعة توفير النواقص وضخها بالوحدة.

وأنهى جولته بإحالة جميع العاملين المتغيبين بالوحدتين إلى التحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.

وأكد عمرو مصطفى أن جولات المتابعة المفاجئة مستمرة ولن تتوقف في جميع أنحاء المحافظة، قائلاً: “إن صحة المواطن المنوفي خط أحمر، ولن نسمح بأي تقاعس أو إهمال في تقديم الخدمة الطبية بجميع وحدات الرعاية الأساسية”.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية وكيل وزارة الصحة إحالة للتحقيق جولة مفاجأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ممول من الاتحاد الاوربي.. تفاصيل مشروع دعم التنمية الشاملة بـ4 محافظات

حادث قطار طنطا

خرج عن مساره .. تفاصيل إصابة 14 شخصا إثر خروج عربة من قطار محلة روح بخط طنطا عن القضبان

تكريم رئاسي يخلد الإنجاز.. ماذا تعني رسالة الرئيس لمنتخب مصر بعد المونديال؟

تكريم رئاسي يخلد الإنجاز.. ماذا تعني رسالة الرئيس لمنتخب مصر بعد المونديال؟

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد