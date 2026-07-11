حملات مكثفة في المنوفية للقضاء على "السايس المخالف" وإعادة الانضباط للشارع

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملات ميدانية موسعة ومكثفة على مدار اليوم؛ لإعادة الانضباط المروري إلى الشوارع والميادين الرئيسية، والتصدي الحاسم لظاهرة المنادين المترجلين وسائسي السيارات غير القانونيين "السايس المخالف" الذين يتسببون في عرقلة حركة السير واستغلال المواطنين.

وترأس سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، يرافقه الشافعي محمد، نائب رئيس الحي، أعمال المرور الميداني والتفتيش على كافة ساحات الانتظار والشوارع الحيوية بنطاق الحي للتأكد من خلوها من أي مظاهر عشوائية.

شهدت الحملة تطبيق حزمة من الإجراءات التنفيذية الصارمة التي استهدفت ملاحقة السايس المخالف ومنع تواجد أي شخص يمارس نشاط تنظيم السيارات بدون تصاريح رسمية وتوقيف المخالفين.

وشدد رئيس حي غرب شبين الكوم، تنظيم المظهر العام للانتظار من خلال إلزام قائدي المركبات بالانتظار الصحيح في الساحات المخصصة بما يمنع التكدس وتوقف حركة المرور.

وأكد شعبان، على استمرار وتواصل هذه الحملات بشكل يومي ودوري بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمرور والجهات الأمنية المعنية؛ وذلك بهدف خلق بيئة آمنة مستقرة لشوارع شبين الكوم.