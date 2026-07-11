زراعة المنوفية تنظم ندوات ميدانية لدعم المزارعين ورفع الإنتاجية

واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية تنفيذ برنامجها الإرشادي المكثف بمختلف الإدارات الزراعية، لنقل أحدث التوصيات الفنية للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني

وشهدت الإدارة الزراعية بأشمون، تنظيم ندوة إرشادية بعنوان "محصول البطاطس"، حيث تناول مسؤول المركز الإرشادي الأهمية الاقتصادية للمحصول، وطرق التخزين السليمة، وأبرز مظاهر الفساد، إلى جانب استعراض الاستخدامات المختلفة للبطاطس، واختُتمت الندوة بالإجابة على استفسارات المزارعين.

وفي الإدارة الزراعية ببركة السبع، تم تنفيذ ندوة إرشادية متخصصة حول دودة الحشد الخريفية والدودة القارضة والحفار، تم خلالها التعريف بأعراض الإصابة، والتمييز بين الآفات المختلفة، واستعراض برنامج المكافحة الموصى به، مع التأكيد على ضرورة تدوير المواد الفعالة وإضافة مانعات الانسلاخ لتحقيق أفضل نتائج المكافحة، كما تمت الإجابة على جميع أسئلة الحضور.

كما شهد مركز أبو مشهور ببركة السبع، تنفيذ ندوة إرشادية عن محصول الذرة وتصنيع السيلاج، حيث تم توضيح أهمية السيلاج في تغذية الثروة الحيوانية، وطرق تصنيعه السليمة، مع فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين ودعوتهم للمشاركة في الندوات المقبلة.

وفي الإدارة الزراعية بمنوف، تم تنفيذ مرور ميداني موسع على حقول الذرة الشامية الإرشادية ومجاميع ترشيد استهلاك المياه.

وفي الإدارة الزراعية بالباجور، نظم المركز الإرشادي بقرية جروان ندوة إرشادية بعنوان "تربية عجول البتلو"، حاضر فيها المهندسة سهام رشاد عبدالسلام مسؤول المركز الإرشادي، وبحضور الدكتور أحمد قنديل من بحوث الإرشاد الزراعي، حيث تناولت الندوة أسس التربية السليمة، وبرامج التغذية، وتجهيز الحظائر، وأهم عوامل نجاح مشروعات تسمين العجول، مع الرد على استفسارات الحضور.

وأكدت مديرية الزراعة بالمنوفية استمرار تنفيذ الندوات الإرشادية والمرور الميداني بجميع المراكز والقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الزراعية، بهدف رفع كفاءة المزارعين، وتعزيز الممارسات الزراعية الحديثة، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارع المصري.