انهيار والدة شابين توفيا في حادث أليم أثناء تشييع جثمانيهما بالمنوفية

في مشهد مهيب أدمى قلوب جميع الحاضرين، شيع أهالي قرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الجمعة، جثماني شابين من خيرة شباب القرية، واللذين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم مروع بين دراجتين ناريتين.

واتشحت القرية بالسواد، وتحولت الشوارع إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث خرج الآلاف من الأهالي والقرى المجاورة للمشاركة في جنازة الشابين أحمد رضا ومصطفى الصعيدي.

وأكد أهالي القرية أن الشاب أحمد رضا طالب بكلية هندسة، وأنه خرج لفرح أحد أصدقائه بالقرب من القرية وأثناء عودته تعرض لحادث التصادم وتوفى على الفور مع الشاب مصطفى ابن القرية.

وكان المشهد الأكثر إيلاماً هو انهيار والدتي الشابين الراحلين؛ حيث لم تقويا على السير على أقدامهما من شدة الصدمة والحزن، وتدخل الأقارب والجيران لـ "سندهما" ومواساتهما في هذا المصاب الأليم، وسط تعالي صرخات ودعوات المشيعين بالرحمة والمغفرة للشابين، وبالصبر والسلوان لقلوب أمهاتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مدير أمن المنوفية اللواء علاء الجاحر إخطاراً من مأمور مركز منوف يفيد بوقوع حادث تصادم قوي بين دراجتين ناريتين على أحد الطرق التابعة لقرية زاوية رزين بمركز منوف.

علي الفور تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى منوف، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.