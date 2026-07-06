التعليم: انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبل في الإسكندرية والسويس والمنوفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق الدراسة بمدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، بالتعاون مع شركة دانيلي الإيطالية لتصنيع وتوريد معدات وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، وذلك في 7 مدارس موزعة على 3 محافظات هي المنوفية، والسويس، والإسكندرية، وذلك في إطار التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار افتتاح العديد من المدارس العام الدراسي المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية والتطبيقية اللازمة في مختلف التخصصات وفق أحدث المعايير، بما يلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم المدارس الجديدة المتخصصة في مجال الميكاترونكس وصناعة الصلب مدرستي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية، ومدارس السلام، والمستقبل، و24 أكتوبر بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مدرستي الورديان ومحرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وتعتمد مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية على نظام تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئة صناعية حقيقية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة حديد عز وشركة دانيلي الإيطالية الرائدة في تصنيع وتوريد معدات وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، بما يسهم في تأهيل الطلاب وفق أحدث نظم التعليم الفني، ومنحهم شهادات دولية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية.