قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة| ترامب يطلب من رئيس الفيفا إلغاء إيقاف بالجون بعد طرده.. وبلجيكا تعترض
الأرصاد: الأجواء مستقرة.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بغزة.. وهجوم للمستوطنين بالخليل
شكاوى من الأهالي.. ظهور ثعابين في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مالاوي في مختلف المجالات
مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس
تحرك برلماني لوضع خطة وطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة
هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه ؟ الإفتاء تجيب
مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"
أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا
موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو في البنوك.. الأخضر بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي المقبل في الإسكندرية والسويس والمنوفية

نطلاق مدارس حديد عز
نطلاق مدارس حديد عز
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق الدراسة بمدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية اعتبارًا من العام الدراسي 2026 / 2027، بالتعاون مع شركة دانيلي الإيطالية لتصنيع وتوريد معدات وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، وذلك في 7 مدارس موزعة على 3 محافظات هي المنوفية، والسويس، والإسكندرية، وذلك في إطار التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار افتتاح العديد من المدارس العام الدراسي المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية والتطبيقية اللازمة في مختلف التخصصات وفق أحدث المعايير، بما يلبّي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم المدارس الجديدة المتخصصة في مجال الميكاترونكس وصناعة الصلب مدرستي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية، ومدارس السلام، والمستقبل، و24 أكتوبر بمحافظة السويس، بالإضافة إلى مدرستي الورديان ومحرم بك بمحافظة الإسكندرية.

وتعتمد مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية على نظام تعليمي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل بيئة صناعية حقيقية، بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة حديد عز وشركة دانيلي الإيطالية الرائدة في تصنيع وتوريد معدات وتكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، بما يسهم في تأهيل الطلاب وفق أحدث نظم التعليم الفني، ومنحهم شهادات دولية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية.

وزارة التربية والتعليم مدارس حديد عز المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

محمد هانى

اتحاد الكرة: اعتذار الصحفي أمام اللاعبين أنهى الأزمة.. ولا سلطة لنا على رحيله

ترشيحاتنا

موجة الحر الأوروبية

موجة الحر الأوروبية تنعش مبيعات أجهزة التكييف الصينية وتدعم أرباح الشركات المصنعة

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار خلال الاجتماع

مصر الأولى إفريقيا والثانية عربيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق

البلطي يبدأ من 77 جنيهاً والجمبري يواصل الارتفاع .. أسعار الأسماك اليوم الأحد

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد