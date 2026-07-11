نشوب حريق هائل في قرية شبرا بخوم بالمنوفية

شهدت قرية شبرا بخوم، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، نشوب حريق محدود في "عشة"ملاصقة للمنازل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على النيران دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في "عشة" بقرية شبرا بخوم التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق.