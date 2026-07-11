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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى عدد من المواطنين ويكلف بحلها فورا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
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عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية لقاءاً بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام ، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة والاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

والتقى محافظ المنوفية بمواطن من ناحية الباجور ، يعول أطفال من ذوي الهمم وتعاني زوجته من ظروف صحية صعبة ،  وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة وبونات مواد غذائية للأسرة دعماً لهم ، ومكلفاً بتوفير فرصة عمل مناسبة له مراعاةً لظروفه المعيشية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسرة.

كما استمع محافظ المنوفية لشكوي مواطن من ناحية شبين الكوم يتضرر من معوقات في استكمال إجراءات رخصة البناء الخاصة بمنزله ، حيث وجه المحافظ مدير المتابعة الهندسية بالمحافظة للوقوف على أسباب شكواه وتذليل العقبات فوراً واتخاذ اللازم في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

 كما تضمن اللقاء فحص شكوي أهالي " حصة مليج " من ناحية شبين الكوم يتضررون فيها من التكدس المروري لمركبات التوكتوك بمدخل القرية مما يعوق حركة المارة والسيارات  ، وعلى الفور كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لنقل تلك المركبات  إلي مكان مناسب وإزالة أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يحقق السيولة المرورية والصالح العام.

 وأكد محافظ المنوفية على استمرار عقد لقاءاته اليومية والدورية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن وتحقيق رضا الأهالي بشتى القطاعات.

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