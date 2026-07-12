تعليم قنا يحصد مراكز متقدمة في مسابقات الفنون المسرحية جمهورياً

حققت مديرية التربية والتعليم بقنا، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقات الفنون المسرحية للعام الدراسي 2026/2025، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات التربوية لمحافظة قنا.

وأعرب طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن فخره واعتزازه بهذا التميز، مشيداً بجهود الطلاب والطالبات المبدعين وبدعم إدارة الشئون التنفيذية بقيادة سمية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية التي تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب ورعايتها، وإشراف حنان سليمان موجه عام التربية المسرحية، ورشا أحمد موجه أول المديرية، والموجهين والأخصائيين المشرفين على الطلاب في تنفيذ المسابقات، وهو ما انعكس على تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وجاءت نتائج محافظة قنا على النحو التالي:

مسابقة مسرحة المناهج: حصدت المحافظة المركز الرابع على مستوى الجمهورية، ممثلة في إدارتي دشنا وقوص التعليميتين.

بينما جاءت نتيجة مسابقة المونودراما "المرحلة الابتدائية": حصلت الطالبة ألاريا أمجد عدلي" من مدرسة الأقباط بنات بنجع حمادي "إدارة نجع حمادي التعليمية"على المركز الثالث، وحصلت الطالبة رغد عبد الحليم عبد الفتاح، من مدرسة نجع القاضي الإعدادية"إدارة فرشوط التعليمية" على المركز الخامس "المرحلة الإعدادية"





وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا النجاح يأتى تجسيداً لسياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم الأنشطة الثقافية والفنية التي تُسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية، وتأكيداً على الدور الحيوي الذي تلعبه مديرية تعليم قنا في توفير البيئة الخصبة للإبداع والمنافسة الشريفة.

