مدرب سويسرا يبدّل موقفه من التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي

أثار مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، الجدل بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي، والتي جاءت مغايرة لموقفه السابق بشأن التحكيم.

وكان ياكين قد سُئل خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين عن الجدل المثار حول خروج منتخب مصر وما إذا كان بسبب مجاملات تحكيمية لصالح المنتخب الأرجنتيني، ليرد قائلًا: “المباريات تُدار بعدالة في وجود تقنية الفيديو، وتبرير الأمور بعد نهاية المباراة أو توجيه الإهانات للآخرين لا علاقة له بالعدالة.”

لكن عقب مباراة سويسرا والأرجنتين، انتقد المدرب السويسري أداء الحكم بعد طرد أحد لاعبيه، وقال: “لاعبو فريقي هم الأبطال الحقيقيون، وأمر غير مفهوم أن يتخذ الحكم قرارًا خاطئًا، وأعلم أنهم سيدافعون عن حكمهم، والإقصاء بهذه الطريقة يوجع كثيرًا.”

وأثارت تصريحات ياكين تفاعلًا واسعًا، بعدما اعتبر متابعون أن موقفه من التحكيم تغيّر عقب تعرض منتخبه لقرارات مثيرة للجدل خلال مواجهة الأرجنتين.