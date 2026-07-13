الصحفيين: استكمال فحص ملفات الصحف المتقدمة للقيد في حاسة خاصة 25 يوليو

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة في اجتماعه أمس الأحد، قرر فتح باب التقدم للجنة القيد تحت التمرين من 1 إلى ١٥ أغسطس المقبل.

وأكد في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر عقد جلسة خاصة يوم ٢٥ يوليو الجاري لاستكمال فحص ملفات الصحف المتقدمة للجنة المقبلة.

وقررت لجنة القيد فتح باب تلقى أوراق المتقدمين للنقل إلى جدول المشتغلين لمن استكملوا المدة القانونية لهم، وذلك من يوم السبت ١٨ يوليو وحتى ٢٥ يوليو الجاري.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للنقل لجدول المشتغلين خطاب حديث معتمد من الجريدة، وبرنت تأمينات حديث، وصورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.