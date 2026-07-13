بسبب كسر في خط طرد محطة المراغي .. انقطاع المياه عن 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن انقطاع مياه الشرب، اليوم الاثنين، بـ 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد قطر 800 مم ( زهر مرن ) الخاص بمحطة المراغي، مما استدعى البدء الفوري في أعمال الإصلاح.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه ( شارع المراغي، زرزارة، المصلى، البركاوي، والفواخير، وغرب البلد العمومي وتفرعاته ) ، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وطالبت الشركة المواطنين المقيمين في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، مؤكدةً توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حال الحاجة إليها يرجى التواصل مع الخط الساخن 125.