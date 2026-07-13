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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تطورات جديدة فى أزمة منير مكرم وأمن نادي نقابة الممثلين

منير مكرم
منير مكرم
أحمد إبراهيم
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كشفت الفنانة عايدة فهمي رئيس نادي نقابة المهن التمثيلية تطورات الأزمة التى نشبت بين الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة بالنقابة وأمن النادي والذى بناء عليه قام بالتقدم باستقالته للنقابة. 

وقالت عايدة فهمي فى تصريح خاص لصدى البلد : يعقد اليوم اجتماع مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لبحث الأزمة التي نشبت بين متير مكرم وابنة من جهة وأمن نادي النقابة من جهة اخرى. 

وتتوقع عايدة فهمي قائلة : الأزمة سيتم حلها على الأرجح ويتم الصلح بين منير مكرم وأمن النادي خاص أن الجميع أخوة وأصدقاء مقربين. 

قصة أزمة الفنان منير مكرم 

وتقدم الفنان منير مكرم باستقالته رسميا إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك عقب أزمة وقعت داخل نادي الممثلين المطل على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم، بعدما دخل في مشادة كلامية مع عدد من أفراد الأمن المسئولين عن تأمين النادي.

وكشف مصدر مقرب من الفنان منير مكرم، أن الواقعة حدثت أثناء وجوده داخل النادي برفقة نجله الأكبر، حيث اعترض على طريقة تعامل أفراد الأمن، لتتطور المناقشة بين الطرفين إلى مشادة كلامية حادة، وسط حالة من التوتر داخل النادي.

مذكرات الأمن ضد منير مكرم 

وأضاف المصدر: “قرر أفراد الأمن تحرير عدد من المذكرات الرسمية بالواقعة، وتم رفعها بالفعل إلى الفنانة عايدة فهمي، رئيسة نادي الممثلين، التي قامت بدورها بإبلاغ النقيب أشرف زكي بجميع التفاصيل لاتخاذ ما يراه مناسبا”.

وأوضح أن الأزمة شهدت تطورات متسارعة، إذ أجرت النقابة تحقيقا أوليا للوقوف على ملابسات ما حدث، قبل أن يتجه الدكتور أشرف زكي إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف التصويت على سحب الثقة من الفنان منير مكرم، في خطوة تعكس جدية التعامل مع الواقعة.

وبادر منير مكرم بتقديم استقالته من مجلس إدارة النقابة، وحررها بخط يده، وسلمها إلى النقيب أشرف زكي، قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى بحقه.

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