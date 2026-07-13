أجمل هدية من الله.. حمدى هيكل يحتفل بميلاد حفيده «مالك»

كشف الفنان حمدى هيكل عن استقباله حفيده الأول "مالك"، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة.

وشارك هيكل جمهوره صورة له مع حفيده عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، وكتب عليها قائلا : الحمد لله ومن فضله وهبنى أجمل هدية حفيدى.. فتبارك الله أحسن الخالقين".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي هيكل، فيلم "صقر وكناريا"، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد عادل إمام، الذى يجسد شخصية «صقر»، إلى جانب شيكو فى دور «بلال» أو «كناريا»، ويسرا اللوزى، ويارا السكرى، وخالد الصاوى، وانتصار، ودانا حمدان، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمود عبدالمغنى، ونسرين أمين، ودياب. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.

تتدور أحداث «صقر وكناريا» فى إطار اجتماعى ممزوج بالأكشن والكوميديا، حول «صقر»، المرتزق الأسطورى الذى يقرر اعتزال حياته السرية والبحث عن بداية جديدة.