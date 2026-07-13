رضا البحراوي يحسم الجدل حول خلافه مع محمود الليثي وحمادة الأسمر.. تفاصيل

كشف المطرب الشعبى رضا البحراوى عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات بينه وبين المطربين الشعبيين محمود الليثى وحمادة الأسمر، مؤكدًا عدم وجود خلافات و أن علاقته بهما جيدة وأن ما يجمعهم هو الاحترام والصداقة.

وقال رضا البحراوى عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : الحمد لله والفضل والشكر لله وحده الذى أنعم علينا بسلامة الصدر ونقاء السريرة، فوالله ما أذيت أحدًا ولا سعيت فى ضرر إنسان، والحمد لله الذى جعل قلبى عامرًا بالخير".



واضاف :"أنا حابب أوضح للناس كلها أن أخويا وحبيبي محمود الليثي وأخويا حمادة الأسمر أبو ماسة ما فيش بينا أي عداوة، إحنا كلنا إخوات وكلنا راجل واحد، ومحبتي لكل الناس في المجال وخارج المجال معروفة".

وتابع: "أنا طول عمري بقف جنب الكل وبحب الخير لكل الناس، ولا عمري حقدت على حد ولا بصيت لحد، والحمد لله أنا ماشي وربنا هو اللي ساندني، وبوجه كلامي لكل زمايلي في المجال إحنا كلنا إخوات، لازم نحب الخير لبعض ونفرح لنجاح بعض، لأن الدنيا فانية والسيرة الطيبة هي اللي باقية".