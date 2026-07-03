مدير أعمال رضا البحراوي يتهم شخصًا بسبه داخل كافيه في الجيزة

حرر محمد يحيى، الشهير بـ"كمونة"، مدير أعمال مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بلاغًا رسميًا أمام الأجهزة الأمنية، اتهم فيه شخصًا بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بشارع النيل في محافظة الجيزة.

وأوضح "كمونة" في بلاغه أن المشكو في حقه، ويدعى صابر معروف، وجه إليه عبارات سب وشتم، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين استمرت لفترة، وشهدت عدة مشادات كلامية في أماكن متفرقة.

وأضاف أن تلك الخلافات تكررت أكثر من مرة، وتخللها تبادل عبارات السباب، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.