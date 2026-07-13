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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الطود

محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الطود
محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة الطود
شمس يونس
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تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال جولة موسعة بمدينة الطود، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية داخل المدينة، وذلك بحضور مصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بمحافظة الأقصر، والدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

استهل محافظ الأقصر جولته بتفقد سير الأعمال الجارية بطريق مستشفى العديسات التخصصي، حيث تابع أعمال التأسيس والتمهيد التي تقوم بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، التي شملت الأعمال تفقد توريد طبقة السن (6)، وأعمال تركيب البلدورات والأرصفة، وذلك في المسافة الرابطة بداية من الطريق الزراعي وحتى كوبري الطراخين بطول 1 كيلو متر ، وذلك تمهيداً لبدء أعمال الرصف النهائية وتسهيل حركة المرور بالطريق المؤدي إلى المستشفى بشكل سلس وآمن.

وتوجه محافظ الأقصر، إلى مقر الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، لتفقد المقر الجديد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمقرر افتتاحه قريباً لخدمة المواطنين بداخل ديوان الوحدة المحلية، حيث تفقد المقر لمتابعة التشغيل التجريبي له تمهيدا لافتتاحه واستقبال المواطنين.

ووجه محافظ الأقصر بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي اللازم، وسرعة طلاء الواجهات والمقر، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الانتظار لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين المترددين على المركز خلال فترة تواجدهم.

وأوضحت الدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، أن هذا المقر الجديد سيسهم بشكل مباشر في توفير عناء ومشقة الذهاب إلى المقر الرئيسي للتأمين الصحي الشامل داخل مدينة الأقصر عن كاهل الأهالي، حيث يخدم المركز الجديد سكان مناطق الشغب، والطود، والعديسات، والضمان، ويقوم بتقديم كافة خدمات هيئة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بمحل إقامتهم، بما في ذلك تسجيل البطاقات، وإصدارها، ودفع الاشتراكات، وتحديث البيانات دون الحاجة للانتقال لمسافات طويلة، بما يحقق جودة الخدمة وسرعة إنجازها تنفيذًا لخطة الدولة نحو التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

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