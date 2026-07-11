قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طالبة ثانوية تصطحب الكتب بالعناية المركزة بمستشفى قنا استعدادا للامتحان
لقطات من استقبال الرئيس السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
أحمد موسى: احتفالية جماهيرية كبرى باستاد القاهرة لتكريم منتخب مصر خلال يومين
مكافأت بالجملة للأندية المصرية عقب مشاركة اللاعبين في كأس العالم
صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة
الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر بـ العلمين ..نواب: رسالة دعم للرياضة المصرية..وتجسيد لاهتمام الدولة بتقدير كل نموذج ناجح
الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة
مصر وتركيا تتحركان لخفض التوتر.. دعم مفاوضات واشنطن وطهران ورفض تهجير الفلسطينيين
دفعات جديدة لدخول الأكاديمية والكليات العسكرية.. شروط القبول 2026
بعد تألق المنتخب في المونديال.. الرئيس السيسي يوجه بدعم اكتشاف المواهب
عصام هلال: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب يجسد تقدير الدولة للمتميزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حذف أغنية عايش ما بين تعابين لـ رضا البحراوى من اليوتيوب.. تفاصيل

رضا البحراوي
رضا البحراوي
محمد سعيد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نشر المنتج طارق عبد الستار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه حذف أغنية عايش ما بين تعابين للمطرب رضا البحراوي من موقع يوتيوب، وذلك بعد مرور يومين فقط على طرحها. 

وقال طارق عبد الستار : ولا هيفرق معانا قفل الأغاني، بناقص اليوتيوب خالص، بس لو تقدروا تنزعوا حبه من قلوب محبيه وجمهوره ورونا. اللي بيحبه ربه بيحبب فيه خلقه. رضا البحراوي مش هيبطل ومستمر.

وأوضح طارق عبد الستار : “يا عم المجال يا بابا، الشغلانة يا اللي الأرض أرضك، بس ورحمة أمي ما هحلك، وهاقفل كل أغانيك، والعين بالعين والسن بالسن، ومش هالعب مع هلافيت مأجورين عشان أنا عارف إن أنت رأس الحية، اللعب معاك أنت.. فاكر الـ60 ألف اللي دفعتهم للي شغال معاه عشان تسمع كل ده؟ هيطلع للنائب العام.. اللي جاي خير بإذن الله، وعلى فكرة أنا ما بسيبش حقي مهما طال الوقت، استنى الجديد عشان تقفلها برده”.

كما نشر طارق عبد الستار منشور اخر قال فيه : “ غيره وصفار وسواد، الأغنية الجديدة كمان اتقفلت.. إن شاء الله خير، بس محدش يرجع يعيط في الآخر”.

رضا البحراوي يحرر محضرا ضد شخص بتهمة السب والقذف 

من ناحية أخرى حرر محمد يحيى، الشهير بـ"كمونة"، مدير أعمال مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بلاغًا رسميًا أمام الأجهزة الأمنية، اتهم فيه شخصًا بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بشارع النيل في محافظة الجيزة.

وأوضح "كمونة" في بلاغه أن المشكو في حقه، ويدعى صابر معروف، وجه إليه عبارات سب وشتم، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين استمرت لفترة، وشهدت عدة مشادات كلامية في أماكن متفرقة.

وأضاف أن تلك الخلافات تكررت أكثر من مرة، وتخللها تبادل عبارات السباب، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طارق عبد الستار المنتج طارق عبد الستار رضا البحراوي الفنان رضا البحراوي أعمال رضا البحراوي أغاني رضا البحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين.. أفضل خامس مباراة في كأس العالم 2026

منتخب مصر

ناقد رياضي: تكريم الرئيس السيسي لأبطال المنتخب يعكس تقدير الدولة للإنجاز التاريخي

الكرة

مفاجأة في نظام الصعود من القسم الثاني لدوري المحترفين

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد