حذف أغنية عايش ما بين تعابين لـ رضا البحراوى من اليوتيوب.. تفاصيل

نشر المنتج طارق عبد الستار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه حذف أغنية عايش ما بين تعابين للمطرب رضا البحراوي من موقع يوتيوب، وذلك بعد مرور يومين فقط على طرحها.

وقال طارق عبد الستار : ولا هيفرق معانا قفل الأغاني، بناقص اليوتيوب خالص، بس لو تقدروا تنزعوا حبه من قلوب محبيه وجمهوره ورونا. اللي بيحبه ربه بيحبب فيه خلقه. رضا البحراوي مش هيبطل ومستمر.

وأوضح طارق عبد الستار : “يا عم المجال يا بابا، الشغلانة يا اللي الأرض أرضك، بس ورحمة أمي ما هحلك، وهاقفل كل أغانيك، والعين بالعين والسن بالسن، ومش هالعب مع هلافيت مأجورين عشان أنا عارف إن أنت رأس الحية، اللعب معاك أنت.. فاكر الـ60 ألف اللي دفعتهم للي شغال معاه عشان تسمع كل ده؟ هيطلع للنائب العام.. اللي جاي خير بإذن الله، وعلى فكرة أنا ما بسيبش حقي مهما طال الوقت، استنى الجديد عشان تقفلها برده”.

كما نشر طارق عبد الستار منشور اخر قال فيه : “ غيره وصفار وسواد، الأغنية الجديدة كمان اتقفلت.. إن شاء الله خير، بس محدش يرجع يعيط في الآخر”.

رضا البحراوي يحرر محضرا ضد شخص بتهمة السب والقذف

من ناحية أخرى حرر محمد يحيى، الشهير بـ"كمونة"، مدير أعمال مطرب المهرجانات رضا البحراوي، بلاغًا رسميًا أمام الأجهزة الأمنية، اتهم فيه شخصًا بالتعدي عليه بالسب والقذف أثناء تواجده داخل أحد الكافيهات بشارع النيل في محافظة الجيزة.

وأوضح "كمونة" في بلاغه أن المشكو في حقه، ويدعى صابر معروف، وجه إليه عبارات سب وشتم، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين استمرت لفترة، وشهدت عدة مشادات كلامية في أماكن متفرقة.

وأضاف أن تلك الخلافات تكررت أكثر من مرة، وتخللها تبادل عبارات السباب، ما دفعه إلى تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.