لماذا غضبت فاتن حمامة من تصريحات عمر الشريف بعد انفصالهما؟

كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن كواليس وتفاصيل نادرة تخص العلاقة بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم العالمي عمر الشريف، وتحديدًا عقب انفصالهما وزواجها من الدكتور محمد عبد الوهاب.

تفاصيل غضب فاتن حمامة

قالت "الشاذلي"، في حلقة برنامجها "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، إنها تعلن معلومة حقيقية تملكها عن معرفة شخصية، وهي أن الفنانة فاتن حمامة شعرت بانزعاج وضيق شديدين من التصريحات المستمرة لطليقها عمر الشريف في لقاءاته العربية والأجنبية؛ إذ كان يحرص دائمًا على ترديد عبارة: "أنا ما حبتش غير فاتن حمامة".

وأضافت أن سيدة الشاشة العربية اعتبرت هذا الحديث غير لائق بحقها كونها أصبحت في عصمة رجل آخر، مشيرة إلى أنه فور وصول هذا العتاب إلى عمر الشريف، أبدى احترامًا كبيرًا لرغبتها وتوقف لسنوات طويلة عن ذكر اسمها، وكان إذا سُئل عنها يكتفي بالقول: "هي ست متجوزة وخلاص"، قبل أن يعود في أواخر أيامه ليتحدث عن حبه لها بعد مرور السنين، وأن العالمية لم تعوضه دفء العائلة.