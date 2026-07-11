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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة قناة السويس تُجري 6,689 عملية جراحية خلال العام المالي 2025/2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة
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واصلت المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس تحقيق إنجازات متميزة خلال العام المالي 2025/2026، على مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية، والحصول على الاعتمادات المؤسسية، والتوسع في البنية التحتية، وتحقيق إنجازات دولية، بما يعكس مكانتها كأحد الصروح الطبية والتعليمية الرائدة في إقليم القناة وسيناء، في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء دورها المحوري في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العام المالي 2025/2026 يعكس نجاح خطة الجامعة في تطوير المنظومة الصحية، بما يتوافق مع رؤية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بالمستشفيات الجامعية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية المتخصصة، ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشرات الأداء تعكس كفاءة منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث تم إجراء 6,689 عملية جراحية، واستقبلت أقسام الطوارئ 59,649 حالة، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 144,930 مترددًا، فيما استقبلت الأقسام الداخلية 2,504 حالة، وبلغ عدد مرضى الرعايات المركزة 3,317 حالة، كما تم تنفيذ 9,598 جلسة غسيل كلوي، وإجراء 2,788 منظارًا للجهاز الهضمي، و1,268 حالة قسطرة قلب، إلى جانب إجراء 1,451,224 تحليلًا طبيًا، بما يعكس الإمكانات البشرية والفنية والتشغيلية التي تمتلكها المستشفيات الجامعية.

وأضاف أن الجامعة حققت طفرة نوعية في مجال الجودة والاعتماد، حيث حصل مركز علاج الأورام والطب النووي ومركز طب الأسرة الرئيسي على الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بعد استيفائهما جميع معايير الجودة وسلامة المرضى، كما حصل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي على الاعتماد المبدئي، وتم تجديده لعام ثانٍ، بما يعكس نجاح منظومة التطوير المستمر بالمستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفيات جامعة قناة السويس واصلت ريادتها باعتبارها أول مستشفى جامعي على مستوى الجامعات المصرية ينضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بدأ التشغيل الفعلي لخدمات الرعاية الأولية وصحة الأسرة بمركز طب الأسرة الرئيسي، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات الكشف الطبي، والتحاليل، والأشعة، وصرف العلاج، والإحالات الطبية، وإنهاء إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي الشامل في مكان واحد.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير المستشفيات الجامعية، من خلال استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي شملت إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد، والانتهاء من جناح الحضانات، وتطوير قسم طوارئ النساء وعمليات الطوارئ، إلى جانب استكمال تطوير الأقسام الداخلية، ومستشفى طب وجراحة الأطفال، ووحدة الطوارئ، ووحدة الحروق، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي مجال علاج الأورام، استقبل مركز علاج الأورام والطب النووي 11,398 حالة خلال الفترة من 1 يونيو 2025 حتى 30 يونيو 2026، وقدم 2,809 حالات علاج كيماوي، و6,104 حالات علاج إشعاعي، كما واصلت المستشفيات الجامعية تنفيذ مبادرة اليوبيل الذهبي "العلاج حق للجميع"، والتي استهدفت تقديم العلاج والعمليات الجراحية مجانًا لعدد 300 حالة في عدد من التخصصات، مع توفير جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة دون أي تكلفة.

وعلى الصعيد الدولي، حققت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى جامعة قناة السويس إنجازًا عالميًا جديدًا بحصولها على تصنيف Diamond Status ضمن جوائز WSO Angels Awards 2025، لترسخ مكانتها بين المراكز الرائدة عالميًا في علاج السكتة الدماغية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الإنجازات التي حققتها المستشفيات الجامعية خلال العام المالي تعكس العمل بروح الفريق الواحد، والتطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار إلى أن المستشفيات تواصل التوسع في الخدمات التخصصية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد المؤسسي، بما يواكب أحدث المعايير الدولية، ويسهم في تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متميزة.

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