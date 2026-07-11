نبيل الشوباشي يعود لـ "نايل تي في" ليقود التوك شو الرئيسي

أعلنت قناة النيل الدولية "نايل تي في" Nile TV عن عودة الإعلامي الكبير نبيل الشوباشي إلى شاشتها مجدداً، ليتولى تقديم برنامج "التوك شو" الرئيسي الذي يُعرض مساء كل خميس، مستهدفاً تقديم وجبة إعلامية دولية تناسب تطلعات الجمهور ومصداقية القناة العالية.

وتأتي عودة نبيل الشوباشي بعد فترة من غياب امتدّت سنوات، ليمثل قرار عودته خطوة هامة للاستفادة من الخبرات النادرة؛ حيث يُعد الشوباشي أحد المؤسسين البارزين لـ "الديسك الفرنسي" في القناة، وصاحب مسيرة مهنية حافلة امتدت إلى الإعلام العالمي، حيث شغل سابقاً منصب أحد نواب رئيس قناة "فرانس 24" (France 24) الإخبارية في باريس.

وتهدف إدارة القناة من خلال هذه العودة إلى جعل الشوباشي بمثابة "جسر بين الأجيال" يربط بين جيل المؤسسين والكوادر الشابة من المذيعين، مما يضمن نقل الخبرات المهنية والمعايير الدولية، ويعزز من جودة المحتوى الإخباري والبرامجي الموجه باللغات الأجنبية.