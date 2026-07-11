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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة.. تفاصيل أزمة منير مكرم مع أمن نادي نقابة الممثلين

منير مكرم
منير مكرم
أحمد إبراهيم
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تشهد نقابة المهن التمثيلية حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد تقدم الفنان منير مكرم باستقالته من عضوية مجلس إدارة النقابة، على خلفية أزمة نشبت بينه والأمن داخل نادي الممثلين بالجيزة، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل عضويته في المجلس، خاصة في ظل الإجراءات التي تدرسها النقابة بشأن الواقعة.

 

قصة أزمة الفنان منير مكرم 

وتقدم الفنان منير مكرم باستقالته رسميا إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وذلك عقب أزمة وقعت داخل نادي الممثلين المطل على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم، بعدما دخل في مشادة كلامية مع عدد من أفراد الأمن المسئولين عن تأمين النادي.

وكشف مصدر مقرب من الفنان منير مكرم، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الواقعة حدثت أثناء وجوده داخل النادي برفقة نجله الأكبر، حيث اعترض على طريقة تعامل أفراد الأمن، لتتطور المناقشة بين الطرفين إلى مشادة كلامية حادة، وسط حالة من التوتر داخل النادي.

مذكرات الأمن ضد منير مكرم 

وأضاف المصدر: “قرر أفراد الأمن تحرير عدد من المذكرات الرسمية بالواقعة، وتم رفعها بالفعل إلى الفنانة عايدة فهمي، رئيسة نادي الممثلين، التي قامت بدورها بإبلاغ النقيب أشرف زكي بجميع التفاصيل لاتخاذ ما يراه مناسبا”.

وأوضح أن الأزمة شهدت تطورات متسارعة، إذ أجرت النقابة تحقيقا أوليا للوقوف على ملابسات ما حدث، قبل أن يتجه الدكتور أشرف زكي إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، بهدف التصويت على سحب الثقة من الفنان منير مكرم، في خطوة تعكس جدية التعامل مع الواقعة.

وبادر منير مكرم بتقديم استقالته من مجلس إدارة النقابة، وحررها بخط يده، وسلمها إلى النقيب أشرف زكي، قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى بحقه.

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