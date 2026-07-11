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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مليون و350 ألف جنيه.. أرملة إسماعيل الليثي تستغيث بسبب صديقه

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
أحمد إبراهيم
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كشفت شيماء سعيد، أرملة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن تفاصيل الأزمة التي تواجهها بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن أحد أصدقائه طالبها بسداد مليون و350 ألف جنيه، وهي قيمة السيارة التي تعرض بها الراحل للحادث الذي أودى بحياته.

وقالت شيماء سعيد، خلال بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، إن صديق إسماعيل الليثي فاجئها بمطالبته بهذا المبلغ، رغم أنها لم تحصل على أي أموال أو ممتلكات تخص زوجها بعد وفاته، مؤكدة أنها لم تمد يدها إلى أي شيء من تركته، بينما لا تزال السيارة بحوزة أسرته.

شيماء سعيد تكشف تفاصيل الأزمة 

وأضافت أن إسماعيل الليثي كان يقيم في شقة لمدة ستة أشهر قبل وفاته، وكانت تضم جميع متعلقاته الشخصية وأمواله وملابسه ومقتنياته الثمينة، لكنها لم تتمكن من دخولها بعد رحيله بسبب حالتها النفسية، مشيرة إلى أن أفراد أسرته دخلوا الشقة وجمعوا كل متعلقاته وقاموا بتوزيعها، كما استحوذوا على السيارة.

وأوضحت أرملة إسماعيل الليثي أنها سبق وسألت صديقه، قبل وفاة زوجها، عما إذا كان له أي مستحقات مالية لدى الراحل، فنفى ذلك تماما، لكنها فوجئت بعد أيام من الوفاة بتغيير روايته ومطالبته بأموال قال إنها مستحقة له.

وأكدت أنها ذكرته بما قاله قبل وفاة إسماعيل الليثي، فأخبرها في البداية أنه غير مستحق لأي أموال، وشددت على أن هذه شهادة سيسأل عنها أمام الله، ليعود ويؤكد مرة أخرى أنه ليست له أي حقوق مالية لدى الراحل.

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