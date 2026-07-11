وفاة الفنان الإيطالي بيبينو دي كابري عن عمر يناهز الـ87 عاما

توفى الفنان الإيطالي بيبينو دي كابري، أحد أبرز أيقونات الأغنية الإيطالية في القرن العشرين، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عاما.

وامتدت المسيرة الموسيقية للمغني وعازف البيانو وكاتب الأغاني الإيطالي الشهير بيبينو دي كابري لأكثر من 60 عاما، نجح خلالها في مخاطبة أجيال مختلفة دون أن يتخلى عن أسلوبه الخاص ، وأصبحت أغانيه جزءا من الذاكرة الجماعية الإيطالية.

وقال وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي "إن بيبينو دي كابري سيبقى خالدا بأغانيه، وإرثا من التاريخ الإيطالي المشترك"، مشيرا إلى أن مسيرته الفنية الطويلة تمثل شهادة قيمة على قدرة الموسيقى الإيطالية على نقل المشاعر والهوية والذاكرة إلى العالم.

من جهته، أعرب وزير السياحة الإيطالي جيانماركو مازي عن تعازيه، وحزنه العميق لوفاة بيبينو دي كابري، الذي جمعته به صداقة وثيقة.

كما نعى رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس رحيل الموسيقي الإيطالي، قائلا: "دي كابري رمز لإيطاليا التي روت قصتها من خلال أغنياته التي صاحبت أجيال بأكملها منذ أواخر الخمسينيات وحتى اليوم"، مؤكدا أن أسطورته ستبقى خالدة في إبداعاته التي ستستمر للأجيال القادمة.

وولد بيبينو دي كابري، واسمه الحقيقي جوزيبي فاييلا، عام 1939، وأصبح رمزا إيطاليا من خلال مزجه المتقن للتقاليد اللحنية النابولية مع الطاقة الحديثة لموسيقى الروك أند رول والتويست في أواخر الخمسينيات.

ومنح وسام الاستحقاق برتبة قائد من الرئيس الإيطالي السابق كارلو أزيليو تشامبي عام 2005، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من مدينة سانريمو الإيطالية، كما فاز مرتين في مهرجان سانريمو للأغنية.. وساهمت أغانيه الشهيرة، مثل "روبرتا" و"نون إي بيكاتو" و"سان تروبيه تويست"، في تحويله إلى رمز ثقافي.