عاد نادي برشلونة الإسباني إلى طاولة المفاوضات من أجل التعاقد مع الموهبة البلجيكية جيسي بيسيو، لاعب كلوب بروج، في محاولة جديدة لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توقف المباحثات بين الطرفين في وقت سابق.

وذكرت صحيفة Nieuwsblad البلجيكية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 10 ملايين يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، إلا أن إدارة كلوب بروج رفضت العرض الأول، مع استمرار المفاوضات بين الناديين للوصول إلى صيغة اتفاق مناسبة.

برشلونة يتحرك مجددًا لحسم صفقة الموهبة البلجيكية جيسي بيسيو

وأوضحت الصحيفة أن النادي البلجيكي قد يوافق على رحيل بيسيو، شريطة الاحتفاظ بنسبة من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل تمسكه بخوض تجربة جديدة مع الفريق الكتالوني.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة، بقيادة المدير الرياضي ديكو وبالتعاون مع الكشاف البرتغالي جواو أمارال، أنهت بالفعل الاتفاق مع اللاعب بشأن البنود الشخصية، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد يمتد لأربعة مواسم حال اكتمال الصفقة.

وجذب بيسيو اهتمام مسئولي برشلونة بعد المستويات التي قدمها مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، إذ لفت الأنظار بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة واللعب في الجبهة اليسرى الهجومية.

ويخطط برشلونة لإلحاق اللاعب بالفريق الرديف في البداية، مع منحه فرصة المشاركة تدريجيًا في تدريبات الفريق الأول، ضمن مشروع النادي لتطوير المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل.

ورغم معاناة بيسيو من بعض الإصابات خلال الموسم الماضي، إلى جانب قلة مشاركاته مع كلوب بروج بسبب تعثر مفاوضات تجديد عقده، فإن ذلك لم يقلل من اهتمام عدة أندية إنجليزية بالحصول على خدماته، إلا أن اللاعب فضّل الانتقال إلى برشلونة، الذي يعتبره الوجهة الأنسب لاستكمال مسيرته.