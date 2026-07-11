توروب يقترب من العودة إلى جينك البلجيكي

دخل نادي جينك البلجيكي، مرحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد اقتراب مدربه نيكي هاين من الرحيل لتولي القيادة الفنية لنادي بيرنلي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع HBVL البلجيكي، فإن هاين أبلغ إدارة جينك في وقت سابق من الأسبوع بتلقيه عرضًا رسميًا من بيرنلي، قبل أن تنتهي المفاوضات بين جميع الأطراف باتفاق نهائي على انتقاله.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين لخلافة هاين تضم المدرب الدنماركي ييس توروب، الذي سبق له قيادة جينك في عام 2020، قبل أن يرحل سريعًا بعد خمس مباريات فقط في الدوري البلجيكي، ليستكمل مسيرته التدريبية مع كوبنهاجن الدنماركي ثم أوجسبورج الألماني.

وأضاف الموقع أن توروب أصبح متاحًا في سوق المدربين عقب نهاية تجربته الأخيرة مع الأهلي، وهو ما أعاده إلى دائرة اهتمامات إدارة جينك، التي تدرس إمكانية منحه فرصة جديدة لقيادة الفريق.

وفي السياق ذاته، أنهى النادي البلجيكي إجراءات التعاقد مع بيتر باليت ليشغل منصب المدرب المساعد، خلفًا لـ يوهان فان رومست، الذي قرر الرحيل برفقة نيكي هاين إلى بيرنلي.

ويمنح هذا التعيين أفضلية إضافية لييس توروب، خاصة أن باليت سبق له العمل ضمن جهازه الفني في نادي جينت البلجيكي، حيث شكّل الثنائي تعاونًا استمر لمدة عامين، وهو ما قد يسهل عودة المدرب الدنماركي إلى جينك خلال الفترة المقبلة.