170 مليون يورو لا تكفي؟.. هل يرفض رافينيا عرض الهلال التاريخي؟

عاد اسم البرازيلي رافينيا جناح فريق برشلونة الإسباني ليشعل سوق الانتقالات الصيفية بعدما جدد نادي الهلال السعودي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات أن الهلال لا يزال متمسكًا بفكرة التعاقد مع رافينيا ويضع اللاعب ضمن أولوياته خلال الميركاتو الحالي رغم تمسك النجم البرازيلي بالاستمرار داخل ملعب "كامب نو".

الهلال يضع رافينيا على رأس أهدافه

ويواصل الهلال تحركاته بحثًا عن صفقة هجومية من العيار الثقيل حيث يرى مسؤولو النادي أن رافينيا يمثل إضافة قوية للمشروع الرياضي للفريق لما يمتلكه من خبرات كبيرة في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.

وكان النادي السعودي قد تقدم بعرض ضخم في وقت سابق للتعاقد مع اللاعب بلغت قيمته وفقًا لتقارير صحفية برازيلية نحو 170 مليون يورو في محاولة لإقناع برشلونة بالتخلي عن أحد أهم عناصره الهجومية.

وجاءت هذه التحركات بناءً على رغبة الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال الذي يسعى إلى بناء فريق قوي قادر على استعادة لقب الدوري السعودي ومنافسة كبار أندية دوري روشن خلال الموسم المقبل.

رومانو: الهلال الأكثر إصرارًا.. ورافينيا يريد برشلونة

وقال فابريزيو رومانو إن الهلال يعد النادي الأكثر جدية وإصرارًا في سباق التعاقد مع رافينيا مشيرًا إلى أن إدارة النادي السعودي لم تغلق الملف رغم صعوبة المفاوضات.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن موقف اللاعب واضح في الوقت الحالي حيث يضع رافينيا أولوية الاستمرار مع برشلونة ولا يفكر في الرحيل خلال الفترة الحالية.

وأوضح رومانو أن الجناح البرازيلي يشعر بالاستقرار داخل النادي الكتالوني ويركز بشكل كامل على مواصلة مشواره مع الفريق مؤكدًا أن أي تغيير في موقف اللاعب مستقبلًا سيكون بقراره الشخصي.

عقد جديد يؤكد تمسك برشلونة

وكان رافينيا قد جدد عقده مع برشلونة مؤخرًا حتى عام 2028 في خطوة تعكس رغبة النادي الإسباني في الحفاظ على خدمات اللاعب خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة برشلونة لما يقدمه من حلول هجومية سواء من خلال صناعة الأهداف أو التسجيل بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الأمامي.

مشروع الهلال يصطدم بطموحات رافينيا

ويواصل الهلال سياسته في استقطاب النجوم العالميين بعدما نجح خلال الفترة الماضية في ضم أسماء بارزة من الكرة الأوروبية في محاولة لتعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية.

لكن رغبة اللاعب تمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة حيث لا يزال رافينيا يرى أن استمراره مع برشلونة هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة من مسيرته خاصة في ظل تطلعه لمواصلة المنافسة على البطولات الكبرى.

هل تتغير المعادلة؟

ورغم تمسك رافينيا بالبقاء فإن سوق الانتقالات دائمًا ما يحمل العديد من المفاجآت خاصة عندما يتعلق الأمر بعروض مالية ضخمة من الأندية السعودية.

ويبقى مستقبل اللاعب مرتبطًا بتطورات الفترة المقبلة فإذا استمر في رفض فكرة الرحيل فسيواصل قيادة الجبهة الهجومية لبرشلونة أما إذا تغيرت حساباته فإن الهلال سيكون جاهزًا للتحرك بقوة لحسم واحدة من أكبر صفقات الصيف.

وفي الوقت الحالي يبقى رافينيا بين رغبة برشلونة في الاحتفاظ به وإصرار الهلال على ضمه في واحدة من أبرز قصص الميركاتو الصيفي المنتظرة.