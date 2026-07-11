الأردن يحظر تعديل الشعارات والرموز الوطنية بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالتها

أصدرت الحكومة الأردنية اليوم /السبت/ تعميما بشأن استخدام برامج وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والأعلام والرايات والرموز السيادية والصور والأختام الرسمية، بهدف الحفاظ على أصالتها وشكلها المعتمد.

ونص التعميم على عدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء أو توليد أو تعديل أو معالجة أو تحسين الشعارات الوطنية والرموز السيادية، أو إضافة مؤثرات بصرية عليها، إذا كان من شأن ذلك تغيير شكلها أو مضمونها أو المساس بسلامتها.

كما منع التعميم نشر أو تداول أو اعتماد أي شعارات أو أعلام أو رموز أو أختام رسمية جرى تعديلها أو معالجتها بالذكاء الاصطناعي، إذا أدى ذلك إلى الإخلال بصفتها الرسمية.

وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة.

وأكدت الحكومة أن القرار لا يمنع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط الإعلامي، وتطوير الأفكار، وصياغة المحتوى، والتحليل والمراجعة، وتحسين أساليب العرض، بشرط عدم المساس بأصالة الرموز الوطنية أو مواصفاتها الرسمية.

وطلبت الحكومة من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام موظفيها والعاملين لديها باستخدام النسخ الأصلية والمعتمدة من الشعارات والرموز الوطنية في المواد الرسمية والإعلامية والرقمية والإعلانية.