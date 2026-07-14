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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد منظومة مياه الشرب بقرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية

محافظ أسيوط يتفقد منظومة مياه الشرب بقرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية
محافظ أسيوط يتفقد منظومة مياه الشرب بقرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية
إيهاب عمر
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تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، منظومة مياه الشرب بعدد من قرى مركز البداري، شملت قرى النواورة ونجوع المعادي والعتمانية، لمتابعة انتظام التشغيل والوقوف على كفاءة محطات المياه الارتوازية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وفي إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية المستمرة لضمان وصول مياه الشرب النقية بالكميات والضغوط المناسبة إلى جميع القرى، مع إحكام الرقابة على جودة المياه وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمحاسبة أمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تابعوا موقف تشغيل محطات المياه الارتوازية والبوسترات، والاطمئنان على كفاءة المنظومة واستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة مياه نجوع المعادي الارتوازية، حيث اطمأن على انتظام تشغيل ثلاثة بوسترات للمياه تعمل بطاقة تصرف تبلغ 90 لترًا في الثانية ورفع 50 مترًا، كما تابع أعمال تدعيم القرية بخط مياه بلاستيك قطر 8 بوصات متصل بخط المياه المرشحة الرئيسي قطر 600 مم، بما يسهم في زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين ضغوط الشبكات وضمان وصول الخدمة بكفاءة إلى مختلف أنحاء القرية.

كما تفقد محطة مياه العتمانية الارتوازية، وراجع معدلات تشغيل ثلاثة بوسترات بطاقة تصرف 30 لترًا في الثانية ورفع 50 مترًا، بالإضافة إلى بوستر آخر بطاقة 60 لترًا في الثانية، موجهًا بالحفاظ على كفاءة التشغيل والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استقرار الخدمة وعدم تأثرها.

وفي قرية النواورة، تابع المحافظ سير العمل بمحطة المياه الارتوازية، واطلع على تشغيل ثلاثة بوسترات بطاقة تصرف 60 لترًا في الثانية ورفع 50 مترًا، ووجه بزيادة ساعات تشغيل البوسترات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يضمن استقرار ضغوط المياه ووصولها بانتظام إلى جميع المناطق، مع استمرار المتابعة الفنية لمعدلات التشغيل على مدار الساعة.

وخلال الجولة، حرص اللواء محمد علوان على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، والاطمئنان على انتظام وصول المياه وجودتها، مؤكدًا أن المحافظة تضع تحسين خدمات مياه الشرب على رأس أولوياتها، وتعمل بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تطوير المنظومة ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المواطنين.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ أسيوط مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف المرور الميداني على المحطات والشبكات، وزيادة أعمال المتابعة وسحب العينات الدورية من مياه الشرب بالمنازل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع سرعة الاستجابة الفورية لأي شكاوى أو ملاحظات، بما يضمن تقديم خدمة مياه شرب آمنة ومستقرة لجميع المواطنين بمختلف قرى المحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط مياه الشرب نجوع المعادي محطات المياه

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