بطلق ناري.. مصرع شاب في ظروف غامضة بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية أمس حالة من الحزن بعد خبر وفاة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة في قرية منشأة السلام التابعة لمركز تلا .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع حادث قتل في قرية منشأة السلام التابعة لنفس دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة الشاب يوسف يبلغ من العمر 17 عام بطلق ناري في ظروف غامضة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتحويل الجثمان إلى المستشفى التعليمي في شبين الكوم للعرض على الطب الشرعي لحين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتسليمه إلى أهله وذويه ودفنه في مقابر العائلة

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث