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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية الاهلية تعزز حضورها في المحافل الدولية

الجامعة الأهلية في المحافل الدولية
الجامعة الأهلية في المحافل الدولية

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، عن مشاركة اثنين من طلاب الجامعة في برنامج BE@UofL International Internship Program – Summer 2026 الذي تنظمه جامعة لويفيل الأمريكية (University of Louisville)، ضمن برنامج التدريب الدولي الصيفي الذي يجمع نخبة من الطلاب المتميزين من الجامعات الدولية، في إطار استراتيجية جامعة المنوفية الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتوفير فرص التدريب والبحث العلمي لطلابها في كبرى الجامعات العالمية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن هذه المشاركة تعكس المستوى الأكاديمي المتميز الذي وصل إليه طلاب جامعة المنوفية الأهلية، وثقة المؤسسات الأكاديمية العالمية في قدراتهم العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع تدويل التعليم على رأس أولوياتها من خلال التوسع في الشراكات مع الجامعات الدولية، وإتاحة فرص التدريب والبحث العلمي التي تسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، تنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف رئيس الجامعة أن مثل هذه البرامج تمثل منصة حقيقية لاكتساب الخبرات العملية والبحثية، والتعرف على أحدث التقنيات والتطبيقات في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابًا على المستوى العلمي والمهني للطلاب، وإعداد كوادر تمتلك المهارات والمعارف التي تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن البرنامج يعد فرصة متميزة للطلاب للتدريب في بيئة أكاديمية وبحثية عالمية، واكتساب خبرات عملية والتفاعل مع باحثين وطلاب من مختلف الجنسيات، بما يعزز مهاراتهم العلمية والابتكارية، ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في المشروعات البحثية والتكنولوجية المستقبلية.

وأكد الدكتور إبراهيم هاشم، عميد القطاع الهندسي بجامعة المنوفية الأهلية، أن مشاركة طلاب الجامعة في هذا البرنامج الدولي بجامعة لويفيل الأمريكية يمنح الطلاب فرصة للاحتكاك ببيئة بحثية متقدمة، وصقل قدراتهم في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل العالمي، ويؤكد نجاح رؤية الجامعة في بناء جيل من الطلاب القادرين على الابتكار والإبداع.

هذا وشهد البرنامج مشاركة الطالب مراد محمد جاد ببرنامج هندسة الحاسوب بكلية الهندسة، والطالب عادل محمد عادل ببرنامج ذكاء الآلة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي من جامعة المنوفية الأهلية، حيث يخوضان تجربة تدريبية وبحثية بجامعة لويفيل الأمريكية خلال صيف 2026، ضمن برنامج يركز على التعاون والابتكار وبناء مستقبل عالمي في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة المنوفية الأهلية على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم طلابها للمشاركة في البرامج الأكاديمية والبحثية العالمية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والخبرة والقدرة على المنافسة في سوق العمل الدولي، ويعزز مكانة الجامعة على المستوى الإقليمي والدولي.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية الجامعة الأهلية المحافـــل الدوليـــة

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