أحدهما صيدلي.. سقوط منتحلَي صفة أطباء تغذية بالمنوفية وضبط أدوية مخالفة

نجحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية في ضبط شخصين يمارسان الدجل الطبي وينتحلان صفة "أخصائيي تغذية علاجية" أحدهما في الأصل صيدلي يديران مقرًا غير مرخص، وبحوزتهما كميات من الأدوية والمستحضرات غير المصرح بتداولها.

قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة فاطمة غانم وبمشاركة أعضاء الإدارة الأكفاء، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بشن حملة مفاجئة استهدفت المقر المخالف.

وأسفرت الحملة المشتركة عن ضبط المتهمين الإثنين وهما يمارسان مهنة الطب البشري (تخصص تغذية علاجية) بدون ترخيص أو سند قانوني، مستغلين ثقة المواطنين.

و تحريز كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بتداولها في الأسواق بواسطة مفتشي هيئة الدواء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

من جانبه أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون أو تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للنصب على المواطنين أو المتاجرة بآلامهم من قبل غير المتخصصين والدخلاء على مهنة الطب.

وأضاف الدكتور "عمرو" أن صحة المواطن المنوفي خط أحمر، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية والميدانية لإدارة العلاج الحر بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط الأسواق والمنشآت الطبية المخالفة، وناشد المواطنين بضرورة تحري الدقة والتأكد من هوية وتراخيص مقدمي الخدمة الطبية قبل التعامل معهم، والإبلاغ الفوري عن أي كيانات مشبوهة.

وتهيب مديرية الصحة بالمنوفية بجميع المواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تتاجر بآلام المرضى، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط طبي مشبوه.