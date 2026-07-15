طفرة طبية مرتقبة لأهالي المنوفية

قاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومتابعة أعمال التطوير الجارية.

شملت الجولة المرور على مختلف الأقسام الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة.

كما حرص الدكتور عمرو مصطفى على تفقد المبنى الجديد الجاري إنشاؤه داخل المستشفى، حيث تابع عن كثب الموقف التنفيذي ومستوى الإنجاز الذي تم الوصول إليه، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزية تمهيداً لافتتاحه وتشغيله بكامل طاقته.

وفي تصريح خاص لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور عمرو مصطفى محمود، أكد على الأهمية الاستراتيجية لمستشفى الرمد وصرح قائلاً: "إن صحة المواطن في المنوفية هي محركنا الأساسي، وما نشهده اليوم من أعمال تطوير وإنشاءات بالمبنى الجديد لمستشفى الرمد هو خطوة محورية ستحدث طفرة نوعية في جودة جراحات العيون وتخصصات الرمد بالمحافظة. نحن لا نهدف فقط إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بل نسعى لتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة لتقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية تخصصية متكاملة تليق بأهالينا وتوفر عليهم مشقة السفر خارج المحافظة".