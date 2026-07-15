قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يبحث مع مدير مصر الخير تطوير مراكز الشباب والاهتمام بالنشء
تنسيق الكليات 2026.. كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية وموعد اختبارات القدرات
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفرة طبية مرتقبة لأهالي المنوفية

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في مستشفى الرمد
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في مستشفى الرمد

 قاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى الرمد بمدينة شبين الكوم للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومتابعة أعمال التطوير الجارية.

شملت الجولة المرور على مختلف الأقسام الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى، للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر الأطقم الطبية والمستلزمات العلاجية لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بيسر وسهولة.

كما حرص الدكتور عمرو مصطفى على تفقد المبنى الجديد الجاري إنشاؤه داخل المستشفى، حيث تابع عن كثب الموقف التنفيذي ومستوى الإنجاز الذي تم الوصول إليه، موجهاً بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزية تمهيداً لافتتاحه وتشغيله بكامل طاقته.

 وفي تصريح خاص لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور عمرو مصطفى محمود، أكد على الأهمية الاستراتيجية لمستشفى الرمد وصرح قائلاً: "إن صحة المواطن في المنوفية هي محركنا الأساسي، وما نشهده اليوم من أعمال تطوير وإنشاءات بالمبنى الجديد لمستشفى الرمد هو خطوة محورية ستحدث طفرة نوعية في جودة جراحات العيون وتخصصات الرمد بالمحافظة. نحن لا نهدف فقط إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بل نسعى لتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة لتقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية تخصصية متكاملة تليق بأهالينا وتوفر عليهم مشقة السفر خارج المحافظة".

المنوفية وكيل وزارة الصحة مستشفى الرمد جولة تفقدية صرح طبي جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في مستشفى الرمد

طفرة طبية مرتقبة لأهالي المنوفية

محكمة جنايات الزقازيق

الإعدام لمتهَم والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين أنهوا حياة مسن بالشرقية

117 مشروعًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026

15.9 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهيئة

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد