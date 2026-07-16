بيلينجهام بعد وداع المونديال: أردنا كتابة التاريخ.. وأعتذر للجماهير

أعرب جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا، عن حزنه الشديد عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق كان يحلم بالتتويج باللقب، لكنه فشل في عبور الخطوة الأخيرة نحو النهائي.

وقال بيلينجهام في تصريحات عقب المباراة: "إنه يوم حزين للغاية بالنسبة لنا. لعبنا جيدًا وقاتلنا كثيرًا، لكننا لم نتمكن من إكمال المهمة".

وأضاف: "كنت أريد أن أكون جزءًا من منتخب إنجلترا الذي ينجح أخيرًا في تحقيق البطولة وعبور خط النهاية".

وتابع نجم ريال مدريد: "أن أقف هنا وأقول للجماهير نفس الكلمات التي ربما يسمعونها منذ سنوات وسنوات، فهذا أمر محبط ومؤلم للغاية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى لو كان بإمكاني أن أقول المزيد، وأتمنى لو استطعت أن أمنحهم فوزًا إضافيًا أو فوزين آخرين، لكن في الوقت الحالي رأسي مشوش قليلًا بسبب شدة الإحباط، لذلك أنا آسف".

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي.