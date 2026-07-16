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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجمات تستهدف مواقع عدة في كابود راهنج بمحافظة همدان الإيرانية دون وقوع إصابات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع هجمات إستهدفت مواقع عدة في كابود راهنج بمحافظة همدان دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل ، ذكر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن  تحاول التحدث إلى "البراجماتيين" في إيران حيث يتمتع التيار الـ"براجماتي" في إيران بنفوذ متعلقه بمضيق هرمز .

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران تم تحريفها بشكل كبير ، مؤكدا “لا نزال على المسار الصحيح مع إيران”.

أعلن الجيش الإيراني استهداف عدة منشآت ومنظومات "باتريوت" أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.
 

وقال الجيش الإيراني في بيان له : استهدفنا بمسيرات انقضاضية قبل ساعة، أنظمة اتصالات وخزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي  في الأردن.

وأضاف الجيش الإيراني: استهدفنا عبر مسيرات "ارش" أنظمة الرادار ومنظومات الدفاع الجوي للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت.


وختم الجيش الإيراني بيانه قائلا : بالمرحلة العاشرة لعملية الصاعقة استهدفنا بالمسيرات مستودعات وقود الجيش الأمريكي بقاعدة السالم الجوية بالكويت.

محافظة همدان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مضيق هرمز إيران قاعدة الشيخ عيسى

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